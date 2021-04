Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose, europarlamentar și vicepreședinte al PSD, comenteaza ironic revocarea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații: „De la „diamant” la bolovan, de la „barbați de stat” la baiețeala de curtea școlii...E un pas mic, nu e așa?”. „Cu Barna, Cioloș și ai…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, a postat pe Facebook, luni seara, chiar in momentul in care premierul Florin Cițu ieșea la declarații, la sediul Guvernului. “Condoleanțe familiilor indurerate! Azi in jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a ma…

- Vicepremierul Dan Barna a postat vineri noapte pe rețeaua de socializare, Facebook, un mesaj despre situația dramatica petrecuta la Spitalul Foișor cand, peste 100 de pacienți, s-au vazut scoși din spital, in toiul nopții. Barna a scris ca evacuarea pacientilor „nu are nimic placut sau laudabil”, insa…

- Tavanul școlii Stolnicul Constantin Cantacuzino, din comuna Isvoarele, județul Giurgiu, s-a prabușit in timpul nopții de joi, deși lucrarile de renovare erau finalizate in proporție de 90%. Un profesor al școlii, la care ar trebui sa se mearga fizic, deoarece localitatea este in scenariul verde, a semnalat…

- Tinerii de la PSD au facut, luni, un protest in fața Guvernului, unde au montat figurine de cartin pentru cațiva dintre membrii Executivului, dar și pentru Klaus Iohannis și Ludovic Orban. Caricaturile din carton sunt urmatoarele: premierul Florin Cițu are o coasa in mana, vicepremierul Dan Barna cara…

- Zeci de elevi și studenți din București, Ilfov și Constanța protesteaza la aceasta ora in Piața Victoriei. Mai mulți elevi din Constanța au ajuns in aceasta dimineața la București pentru a protesta in fața Guvernului, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a Asociației Elevilor din Constanța,…

- Profesor la SE și parlamentar liberal, Gabriela Horga ii acuza sambata, pe Facebook, pe angajații din Ministerul Economiei, de necunoașterea legii, dupa ce premierul Florin Cițu a anunțat ca trimite Corpul de Control pentru a investiga modul de acordare a finanțarilor pentru Masura 3 de granturi pentru…

- Fotografia și semnalmentele fostului politician apar pe site-ul Poliției Romane, la rubrica “Persoane urmarite”, dupa ce a fost condamnat definitiv pentru corupție. Inainte sa intre pe lista urmariților generali, Zlotea a anunțat pe Facebook ca a plecat din Romania, ca a cerut statut de refugiat politic…