- Mihai Tudose, vicepreședintele PSD a declarat, luni seara in emisiunea “Subiectiv”, moderata de Razvan Dumitrescu la Antena 3, ca Dacian Cioloș, premierul desemnat de Klaus Iohannis, nu va obține...

- Florin Cițu ii sugereaza lui Dacian Cioloș sa negocieze cu PSD și AUR, cu care a dat jos Guvernul, apoi sa vina la discuții cu PNL. “Am luat act de desemnarea facuta de președintele Klaus Iohannis. De astazi, responsabilitatea lui Dacian Cioloș, ca premier desemnat, este una imensa. Are acum posibilitatea…

- Liderul AUR, George Simion il someaza pe președintele Klaus Iohannis sa nu prelungeasca interimatului lui Cițu și cel mai tarziu saptamana viitoare sa vina cu o propunere ferma de premier in locul lui Florin Cițu, demis prin moțiune de cenzura. In caz contrar, Simion anunța ca vor fi demarate procedurile…

- Liberalii au luat in discuție, intr-un format restrans, pentru prima data, posibilitatea de a renunța la Florin Cițu din funcția de premier al Romaniei, conform unor surse politice citate de Antena 3. De asemenea, și președintele Klaus Iohannis ar urma sa ii propuna lui Dan Barna la discuțiile de marți…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș nu va fi prezent la discuțiile pe care Dan Barna le va avea marți dupa-amiaza la Cotroceni, la ora 16, pe tema crizei din coaliția de guvernare. Dacian Cioloș, care este și președintele grupului Renew Europe, are o vizita de lucru la Palatul Elysee, cu Emmanuel…

- Deputatul PNL, Dan Vilceanu, apropiat al premierului Florin Cițu, a fost validat, miercuri, pentru a prelua portofoliul Ministerului de Finanțe, in cadrul Biroului Politic Național al PNL. In BPN al PNL au fost 48 de voturi “pentru” nominalizarea lui Vilceanu și 1 “impotriva”. Procedural, Florin Cițu…

- Fostul premier Mihai Tudose, europarlamentar PSD, critica, luni, in termeni duri, intr-o postare pe Facebook, lipsa de reacție a liderilor USR – PLUS in scandalul legat de dosarele din SUA ale premierului Florin Cițu. Reacția lui Tudose vine la scurt timp dupa ce liderul USR-PLUS Dacian Cioloș a spus,…

- Moment stanjenitor, duminica dimineața, pentru Florin Cițu, la ceremonia de Ziua Marinei, desfașurata la Constanța. Premierul a incercat sa urce pe nava “Mureș” odata cu președintele Klaus Iohannis, dar a fost oprit de cei de la Protocol, transmite Antena 3. La un moment dat, președintele Klaus Iohannis…