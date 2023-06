Stiri pe aceeasi tema

- Incep negocierile intre Guvern și sindicatele din educație pentru rezolvarea crizei din invațamant. Sindicaliștii au declarat inaintea ședinței cu premierul Nicolae Ciuca și ministrul Muncii ca greva anunțata pentru luni se va ține indiferent de rezultatele negocierilor.

- Mellina a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre experiența care a ajutat-o sa scape de anxietate. Nu multe persoane s-ar incumeta sa faca ce a reușit ea. Ce dezvaluiri a facut artista.

- Instanta suprema a dispus luni achitarea definitiva a lui Gabriel Oprea, in dosarul in care fostul vicepremier si ministru de Interne a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu in legatura cu achizitionarea din fondurile operative ale Directiei de Informatii si Protectie Interna (DIPI),…

- Fostul deputat UDMR si secretar de stat pentru minoritati Marko Attila, care s-a reintors recent in tara dupa ce a fost achitat de instanta in dosarul retrocedarilor ANRP, a declarat luni ca a plecat in Ungaria in urma cu aproape opt ani si jumatate nu pentru ca era vinovat, ci de teama "injustitiei".Acesta…

- Incep sa apara primele marturii ale elevilor care au supraviețuit atacului armat de la școala din Belgrad. In dimineața zilei de miercuri, opt elevi au fost uciși la Școala Primara „Vladislav Ribnikar”.

- Omul de afaceri va primit de la CEC Bank, pentru cei zece ani in care a incheiat contracte de inchiere, 46 milioane de euro, suma care aproape acopera in totalitate creditul pe care l-a luat de la aceeași banca pentru a putea ridica cladirea de birouri de langa Casa Presei, dezvaluie Newsweek , care…

- Decizie finala in dosarul unui cetatean acuzat ca ar fi inselat mai multi fermieri din judetul Constanta Inculpatul S.R.G a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in forma continuata. In sarcina inculpatului s a retinut prin actul de sesizare ca: La data de 08.04.2017,…

- Brandușa Covalciuc Ciobanu nu iși mai sarbatorește ziua de naștere de cand a murit soțul ei. In exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața de muzica populara a spus care este motivul pentru care a luat aceasta decizie. Iata ce marturisiri a facut artista in cadrul emisiunii!