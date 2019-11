Stiri pe aceeasi tema

- Chastity Patterson, o tanara din SUA, i-a scris timp de patru ani mesaje pe telefon tatalui sau care a incetat din viața. Acesta a primit un raspuns care a uluit-o, relateaza pulzo.com. Chastity Patterson, din Newport, SUA, și-a pierdut tatal in urma cu patru ani și de atunci a trimis mesaje pe telefonul…

- "Din pacate, stim ca deranjam cu aceste mesaje, iar in ultima perioada am primit foarte multe nemultumiri din partea cetatenilor, insa acestea sunt destinate salvarii de vieti. (...) ISU va da aceste alerte ori de cate ori va fi nevoie, in speranta ca vom salva, de fiecare data, cel putin o viata.…

- Directorul Fan Curier a primit un mesaj ciudat. Apelul la 112 a fost la ora 07:38. Imediat, la sediul firmei s-au prezentat SRI și alte organe abilitate. Mesajul ciudat primit de directorul Fan Courier. Sediul companiei, evacuat Directorul companiei Fan Curier a primit un mail, marți dimineața, 1 octombrie,…

- A primit lovituri de la viata de nici ea nu le mai stie numarul. Tot greutatile au facut-o sa-si strige durerea prin melodiile pe care le lanseaza. Oana Radu a facut primele declaratii dupa ce sufletul ei pereche a incetat din viata. Cum a primit aceasta crunta lovitura si ce gest sfasietor a facut…

- Oamenii care mancau liniștiți in restaurant au fost șocați cand i-au vazut pe cei doi amorezi ieșind impreuna, cu fețele roșii, scrie a1.ro. Cand a ieșit din toaleta, femeia prinsa facand amor cu partenerul ei parea ca inca iși aranja pantalonii. Citeste si Managerul unui restaurant…

- O tanara de 33 de ani din Marea Britanie a murit in urma unui infarct, dupa o cearta cu mama ei. Se pare ca aceasta suferea de anxietate severa, iar supararea i-a adus sfarșitul. Totul a pornit in momentul in care femeia i-a trimis, intr-un mesaj pe Facebook, mai multe emoticoane care exprima supararea,…

- Laura Andresan i-a ingrijorat pe fani cu ultimele postari pe retelele de socializare. "Tulburari precum angoasa nevrotica se pot instala pe parcursul nasterii. La unele femei devine dificila perioada imediat urmatoare, mergand de la extrema esecului alaptarii, pana la aceea unei epuizari nervoase.…