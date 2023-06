Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 a inceput cu o infrangere EURO 2023. A pierdut drastic meciul cu Spania U21, 0-3, și e ultima in grupa. Urmatorul meci al Romaniei are loc pe 24 iunie, contra Ucrainei U21, de la ora 2145Euro 2023 are loc in perioada 21 iunie - 8 iulie 2023 și va fi transmis de TVR 1 și liveTEXT pe GSP.roRomania…

Stadionul Steaua va fi arhiplin la meciul de debut al Romaniei U21 de la Campionatul European de tineret, contra Spaniei U21. Romania U21 și Spania U21 se intalnesc in prima etapa din grupa B la Campionatul European de tineret. Meciul are loc vineri, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat

Romania U21 și Spania U21 se intalnesc in prima etapa din grupa B la Campionatul European de tineret. Meciul are loc de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe TVR 1. Euro 2023 are loc in perioada 21 iunie - 8 iulie 2023 și va fi transmis de TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro

Emil Sandoi (58 de ani), selecționerul reprezentativei U21 a Romaniei, a susținut astazi conferința oficiala dinaintea debutului la EURO 2023. Miercuri, de la oar 21:45, „tricolorii" infrunta naționala similara a Spaniei. Euro 2023 are loc in perioada 21 iunie - 8 iulie 2023 și va fi transmis de TVR

Emil Sandoi, selecționerul reprezentativei U21, a condus astazi penultimul antrenament inaintea debutului „tricolorilor" la Euro 2023. Primul meci este programat miercuri, de la ora 21:45, in Ghencea, contra naționalei similare a Spaniei. Euro 2023 are loc in perioada 21 iunie - 8 iulie 2023 și va fi

Pe 21 iunie incepe Campionatul European U21. GSP.ro iți prezinta cele mai importante informații inainte de turneu. Euro 2023 are loc in perioada 21 iunie - 8 iulie 2023 și va fi transmis de TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro