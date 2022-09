Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu este din nou furios. CFR Cluj a pierdut pe teren propriu duelul cu Sivasspor, dar antrenorul a aruncat resposabilitatea eșecului in spatele arbitrilor. „Bursucul” a spus ca echipa lui ar fi trebuit sa primeasca trei lovituri de la 11 metri și ca i-a fost anulat și un gol. Dan Petrescu,…

- Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul lui FCSB, a analizat egalul cu Anderlecht din grupele Conference League, scor 0-0. „Un 0-0, dar a fost un meci bun al nostru, chiar daca am schimbat mulți jucatori fața de campionat și am jucat cu jucatori nascuți in 2002, 2003. Am incercat sa caștigam, ne-am creat…

- FCSB va disputa al doilea meci din grupele Conference League, pe Arena Naționala, in compania belgienilor de la Anderlecht, joi de la ora 22.00, iar la meci și-a anunțat prezența și Mihai Neșu, fost jucator al ”roș-albaștrilor”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- De la revenirea la FCSB, Nicolae Dica a spus ca are un obiectiv secundar: sa-l readuca pe Gigi Becali la stadion. Patronul roș-albaștrilor a anunțat ca va asista de pe Arena Naționala la partida cu Anderlecht din grupele Conference League. FCSB - Anderlecht se disputa joi, de la 22:00, in grupa B din…

- FCSB a fost invinsa la Londra cu 3-1 de West Ham, dupa ce roș-albaștrii au condus cu 1-0 la pauza. Gigi Becali este convins ca arbitrul le-a dat o mana de ajutor gazdelor și s-a contrat cu Ilie Dumitrescu, in direct, la televiziune. Nu a ințeles nici schimbarile lui Nicolae Dica și i-a reproșat ca […]…

- Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a anuntat, luni, ca UEFA a decis ca partida cu Viking, din turul play-off-ului de calificare in grupele Conference League, sa se dispute cu ambele peluze ale stadionului inchise.

- FCSB - Dunajska Streda se joaca azi, de la 20:30, in manșa secunda a turului 3 preliminar din Conference League. Saptamana trecuta, in Slovacia, echipa pregatita de Nicolae Dica s-a impus cu 1-0. Cu o peluza intreaga suspendata de UEFA, Arena Naționala se anunța neincapatoare pentru suporterii celor…

- Oficial, Nicolae Dica este noul antrenor de la FCSB. Managerul general Mihai Stoica saluta revenirea lui „Nick” și amintește de performanțele din trecut realizate de acesta in roș-albastru. „S-a intors cu cifre bune ca jucator, trebuia s-o faca și ca antrenor. Altfel, nu venea”, a scris MM pe Facebook,…