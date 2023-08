Stiri pe aceeasi tema

- Elias Charalambous, 42 de ani, a susținut conferința de presa premergatoare duelului FCSB - Nordsjaelland. Antrenorul roș-albaștrilor e incantat ca partida se va juca in Ghencea, datorita faptului ca la meci vor putea asista circa 30.000 de spectatori și ca suprafața de joc va fi la cel mai inalt nivel.…

- Elias Charalambous și-a laudat jucatorii dupa FCSB – CFR Cluj 1-0. Antrenorul cipriot a vorbit despre victoria echipei sale, la revenirea pe stadionul din Ghencea. FCSB s-a impus in fața celor de la CFR Cluj in cadrul etapei a 4-a din Liga 1 cu scorul de 1-0. Astfel, „roș-albaștrii” au marcat cu dreptul…

- Avem toate reactiile de dupa derby-ul FCSB – CFR Cluj, scor 1-0, din Ghencea. Confruntarea din etapa a 4-a a Ligii 1 a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. In joc a fost primul loc! FCSB a revenit cu o victorie, dupa opt ani, in Ghencea. Fanii vicecampioanei Romaniei au luat cu asalt Stadionul […] The…

- Mihai Stoica a tras un semnal de alarma pentru ultrasii lui CSA Steaua, inainte de derby-ul FCSB – CFR Cluj, din Ghencea. Duelul din etapa a 4-a a Ligii 1 va fi in aceasta seara, de la ora 21:30, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Oficialul vicecampioanei Romaniei se teme ca ar putea avea loc […] The post…

- Mihai Stoica nu s-a putut abtine dupa meciul CSKA 1948 Sofia – FCSB, scor 0-1, din prima mansa a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Oficialul vicecampioanei Romaniei i-a criticat pe jucatorii antrenati de Elias Charalambous si Mihai Pintilii. Florinel Coman a ajutat-o pe FCSB sa plece…

- FCSB a anunțat, prin vocea lui Mihai Stoica, faptul ca a facut deja o solicitare oficiala de a inchiria arena din Ghencea pentru a disputa acolo derby-ul cu CFR Cluj, din etapa a 4-a a Ligii 1, meci care va avea loc duminica, 6 august, de la 21:30. "Nu vad, de data aceasta, ce ne-ar mai putea impiedica",…

- Mihai Stoica surprinde, dupa ce FCSB a fost primita in Ghencea si va putea gazdui derby-ul cu Dinamo, din etapa a doua a Ligii 1, pe Stadionul Steaua. Oficialul vicecampioanei Romaniei si-ar fi dorit ca adversara sa ii fie o alta echipa si nu marea rivala. MM anunta ca FCSB a primit acordul de principiu…

- Mihai Stoica a anunțat revelația cantonamentului din Olanda. Managerul general de la FCSB a dezvaluit ca jucatorul va fi titular in echipa lui Elias Charalambous. Echipa „roș-albastra” s-a intors din cantonamentul din Olanda. In cadrul pregatirii, FCSB a jucat doua amicale, cu Anderlecht (scor 2-5)…