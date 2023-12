Stiri pe aceeasi tema

- Laude la scena deschisa din partea lui Florin Gardoș pentru Alexandru Baluța, fostul internațional fiind impresionat de mijlocașul de la FCSB. Gardoș a dezvaluit ca deși Baluța este in „umbra” vedetelor roș-albaștrilor, anume Darius Olaru și Florinel Coman, acesta presteaza un joc foarte bun la liderul…

- Dennis Man a fost omul providențial pentru Parma in victoria cu 3-1 de pe teren propriu cu Ternana, dupa ce a marcat un gol și a oferit doua pase decisive, sambata seara, in etapa cu numarul 18 din Serie B. Oaspetii au deschis in minutul 8 prin Antonio Raimondo, dar Dennis Man a egalat dupa […]

- Dennis Man (25 de ani) traverseaza o perioada foarte buna la Parma, pentru care a marcat 6 goluri și a oferit o pasa decisiva in 9 partide disputate in Serie B. Parma se afla pe prima poziție in eșalonul secund italian și are prima șansa la promovare. Forma buna pe care o traverseaza internaționalul…

- Dennis Man (25 de ani) este ales in Gazzetta dello Sport personajul acestui sezon in care „Parma de vis” domina Serie B: „A dovedit o creștere in planul caracterului. Parma lui Pecchia zboara pe aripile lui Man, care, daca va continua la fel, va confirma ca face parte dintr-o alta categorie”. Parma…

- Dennis Man (25 de ani) a inscris doua goluri in meciul de astazi dintre Ascoli și Parma, scor final 1-3, iar formația gialloblu l-a „propus” pe roman pentru Balonul de Aur, marele premiu individual din fotbal, care urmeaza a fi desemnat luni, pe 30 octombrie. Cu „dubla” de astazi, Man a ajuns la 5 goluri…

- Parma – Como 2-1 s-a vazut in AntenaPLAY. „Cruciatii” s-au impus, cu emotii pe final, in partida din etapa a 10-a din Serie B. Dennis Man a deschis scorul pentru Parma, in minutul 8. Internationalul roman a reusit astfel al treilea gol al sezonului. Parma este lider in Serie B, iar dupa victoria cu…

- Dennis Man (25 de ani) a deschis scorul in meciul din Serie B dintre Parma și Como. Dennis Man traverseaza un sezon foarte bun la Parma. Romanul a inscris in aceasta seara al patrulea gol stagional in doar al optulea meci. Dennis Man a deschis scorul in Parma - Como Titular in Parma - Como, in etapa…

- Dennis Man (25 de ani) a fost decisiv in meciul dintre Cremonese și Parma din etapa 8 de Serie B, scor 1-2. Romanul a inscris golul victoriei in minutul 66, lob elegant peste portarul gazdelor, Mouhamadou Sarr. Parma iși continua parcursul perfect inregistrat in deplasare in acest start de sezon. Formația…