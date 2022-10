Stiri pe aceeasi tema

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta la un meci dificil cu FC Ballkani, formatie care in opinia sa poate fi surpriza grupei G din Conference League.

Formatia Ballkani a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Prishtina, intr-un meci din etapa a cincea a campionatului din Kosovo. Pentru Ballkani urmeaza joi confruntarea de pe teren propriu cu CFR Cluj, din grupa G a Conference League.

Antrenorul Farului Constanta, Gheorghe Hagi, a afirmat ca se bucura ca doua echipe romanesti, CFR Cluj si FCSB, au ajuns in grupele Conference League, precizand ca si Universitatea Craiova merita sa se califice.

FCSB a avut ghinion la tragerea la sorți și a prins doi adversari extrem de puternici: West Ham United și Anderlecht. In schimb, cei de la CFR Cluj au prins o grupa mai accesibila cu Slavia Praga și Sivasspor.

Formatia CFR Cluj s-a calificat, joi, in grupele Conference League, trecand in play-off de echipa slovena Maribor, scor 1-0 in mansa secunda, disputata pe teren propriu. In tur, scorul a fost 0-0.

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, ca inspiratia si norocul vor decide calificarea in partida cu Sahtior Soligorsk din mansa secunda a turului 3 preliminar al Conference League.

Meciurile echipelor CFR Cluj, Universitatea Craiova si Sepsi OSK, din prima mansa a turului trei preliminar al Conference League, vor fi conduse la centru de arbitri din Grecia, Bulgaria si Polonia, potrivit news.ro

Fotbaliștii de la CFR Cluj, FCSB, CS Universitatea Craiova și Sepsi Sfantu Gheorghe joaca joi prima manșa din turul 2 preliminar al Conference League.