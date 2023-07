Stiri pe aceeasi tema

- Derby de Romania nu se va juca in Ghencea, dupa ce negocierile dintre FCSB și CSA, pentru stadionul Steaua, au cazut definitiv in cursul zilei de astazi. Ce urmeaza? In regim de urgența, FCSB a incercat sa amane meciul cu Dinamo, de sambata, insa nici adversara din Ștefan cel Mare, dar nici LPF nu au…

- Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, a avut un mesaj pentru Gigi Becali, la scurt timp dupa FCSB a primit interzis in Ghencea. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 22 iulie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. FCSB n-a reușit sa…

- FCSB a fost interzisa in ultimul moment pe arena din Ghencea și a mutat derby-ul cu Dinamo pe arena Arcul de Triumf. Susținatorii celor de la CSA Steaua s-au dezlanțuit și au ironizat rivala pe rețelele de socializare. FCSB, prin intermediul președintelui Valeriu Argaseala, a purtat mai multe runde…

- FCSB are probleme foarte mari, dupa ce oficialii CSA Steaua nu au fost de acord sa inchirieze stadionul din Ghencea pentru meciul cu Dinamo, programat pe 22 iulie, in etapa a doua din SuperLiga Romaniei. Gigi Becali are mai multe variante la care se gandește: sa mute echipa pe stadionul „Arcul de Triumf”,…

- Rasturnare incredibila de situație in cazul negocierilor dintre FCSB și CSA Steaua in privința inchirierii stadionului Steaua, pe care sa se dispute derby-ul cu Dinamo, de sambata seara. Discuțiile s-au finalizat fara nici un rezultat, astfel ca varianta Ghencea a picat definitiv pentru acest joc. Cum…

- Editorialistul GSP Silviu Tudor Samuila a rabufnit la adresa lui Florin Talpan, intrucat a interpretat mesajul transmis ieri de juristul CSA Steaua și adresat lui Mihai Stoica, managerul FCSB, ca unul de amenințare. Joi, Talpan i-a raspuns dur lui Mihai Stoica, dupa ce MM afirmase recent ca angajatul…

- SCM USV Timisoara a pierdut al doilea meci la rand la Bucuresti. Dupa esecul cu Steaua, in Ghencea, ieri, rugbistii banateni au fost invinsi de Dinamo, pe arena „Arcul de Triumf”, scor 17-20, dupa ce a avut un om mai mult pe teren timp de mai bine de o repriza. Fara Capatina, suspendat desi nu […] Articolul…

- Risto Jankov, 24 de ani, este principalul obstacol in calea „cainilor” marți seara, de la ora 20:00, pe stadionul „Arcul de Triumf”, in meciul Dinamo - Poli Iași. Dupa eșecul din Ghencea, cu CSA Steaua (0-2), roș-albii nu mai au voie sa faca pași greșiți daca vor sa promoveze direct in urma play-off-ului…