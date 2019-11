Stiri pe aceeasi tema

- "Dragi prieteni, am votat. (Primul)Și va aștept cu drag și pe Dumneavoastra, florentini sau turiști aflați in trecere, sa veniți la vot. Gandiți-va bine unde puneți ștampila!Mihai Șora8 noiembrie 2019P.S. Sunt alaturi de o echipa simpatica și eficienta;…

- "Dragi romani, Adevarata schimbare in Romania vine prin votul nostru, al tuturor romanilor care credem in democrație, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare și normalitate. Miza alegerilor prezidențiale este foarte mare – prezența la vot in numar mare este esențiala…

- ”Deci, pe diasporezi i-a durut fix in... patriotism de inscrierea pentru votul prin corespondența sau la secții, dar statul roman cheltuie banii celor din țara pentru a tripla numarul secțiilor de votare din strainatate fața de 2014! Vor fi peste 800!”, a scris Radu Herjeu pe Facebook. Potrivit…

- Actorul Florin Piersic, ajuns la varsta de 83 de ani, pare greu de recunoscut in ultimele apariții publice. Piersic s-a fotografiat alaturi de Theodor Paleologu, dar ceea ce sare imediat in ochi este faptul ca actorul a slabit enorm.Citește și: Fosta deținuta politic il SPULBERA pe Mihai…

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor acuza vineri, pe Facebook, liderii Opoziției ca nu vor sa semneze pactul propus de Guvern și ii avertizeaza pe romani ca vine austeritatea, daca vor veni ei la guvernare. Totodata, el susține ca moțiunea impotriva premierului nu va trece și face un apel la romani…

- Mai multi romani din Anglia s-au trezit cu masinile distruse, in fata caselor in care locuiesc. "Am patit-o si eu", e mesajul cel mai des intalnit pe grupul de Facebook pe care au aparut fotografiile cu automobilele avariate. "Un anunt pentru cel care cunoste !!! Du-te repede , vinde tot ce ai luat…

- Totul, evident, ca o ironie, la adresa numarului foarte mare de candidati. "Dragi prieteni, am mare nevoie de ajutorul vostru. E serios și adevarat, verificat și confirmat! Pentru fiecare like la postarea asta, toți candidații la prezidențiale imi vor dona cate 1000 de semnaturi și pentru…

- "#112vreausatraiesc. POLITIA SCOLILOR!. Dragi prieteni, fenomenul de infractionalitate la nivelul liceelor si scolilor generale din Romania este unul pe care nici nu-l puteti banui. Gastile de cartier, golani dar si crima organizata este mai prezenta ca oricand. Racolarea fetelor de la varste fragede…