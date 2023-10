Mihai Pascu, tatal lui Vlad Pascu, soferul drogat care a omorat 2 tineri la 2 Mai si a bagat in spital alti 3 oameni, a vorbit, in premiera, despre situatia in care se afla familia sa. Toata familia Pascu s-a ales cu dosare. Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a provocat accidentul din stațiunea […] The post Mihai Pascu, tatal drogatului de la 2 Mai, aroganta maxima: „Știți ce am fost inainte sa fiu milionar? Miliardar!” first appeared on Ziarul National .