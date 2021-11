Stiri pe aceeasi tema

- Solistul Mihai Onila și-a regasit fericirea langa Laura, o femeie frumoasa și blanda, un adevarat balsam pentru sufletul lui zdrobit de durere, dupa decesul fiicei. Logodnica lui are insa o poveste de viața tulburatoare. Mihai ne-a povestit ca, in urma unui accident de mașina, Laura a murit și mai apoi…

- Recent au aparut mai multe zvonuri conform carora Pepe și iubita lui, Yasmine, și-ar fi spus adio dupa ce ar fi avut probleme in cuplu. Cei doi au fost surprinși impreuna, la cumparaturi, și se comporta ca o familie. La scurt timp dupa divorțul de Raluca Pascu, Pepe și-a refacut viața alaturi de Yasmine.…

- Recent in viața lui Geo Rotariu și a logodnicei sale s-a produs o mare tragedie, asta deoarece Bianca a pierdut copilul in luna a 7-a de sarcina. Cei doi au fost distruși, insa acum incearca sa treaca peste aceasta cumpana uriașa și sa o ia de la capat.

- Cu ce se ocupa fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf? Fanii celebrului cuplu format din cunoscutul antrenor și Anamaria Prodan au observat un detaliu interesant intre fosta partenera și actuala iubita. Ce le leaga pe fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf și actuala partenera a sportivului? Scandalul…

- Leon Rotman, cel mai varstnic campion olimpic al Romaniei, dublu laureat la Jocurile Olimpice de la Melbourne, a povestit episoade inedite din cariera sa de canotor, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi urmarita…

- S-au certat, s-au batut, au fost implicați in fel și fel de scandaluri, insa acum Larisa și Marian Dragulescu au trecut peste toate neințelegerile de dragul copiilor pe care ii au impreuna. Astfel, mama copiilor gimnastului chiar a cunoscut-o pe actuala iubita a sportivului și a dezvaluit in exclusivitate…

- Dupa ani de scandaluri cu foștii parteneri și nu numai, Mariana Moculescu a ajuns in sfarșit in punctul in care pune pacea și liniștea pe primul loc. Fosta soție a lui Horia Moculescu nu este intr-o relație in prezent, dar susține ca vrea sa fie iubita și sa iubeasca la randul ei. Potrivit spuselor…

- Keed se bucura de un succes rasunator inca de pe vremea cand a debutat in cariera muzicala cu trupa Șatra Benz și nu numai, notorietatea artistului a crescut dupa participarea la show-ul culinar Chefi la cuțite. Astfel, dupa expunerea pe care o are in ultima perioada, toți fanii lui Keed sunt curioși…