Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi, 38 de ani, a ingropat securea razboiului cu Gabi Tamaș, 36 de ani, dupa cearta din urma cu patru ani dintre cei doi, care s-a lasat cu plecarea ultimului de la Steaua.Ajuns intre timp selecționer al naționalei Romaniei, Mirel Radoi a anunțat ca Gabriel Tamaș e pe lista pentru o eventuala…

- Dan Petrescu, antrenorul campioanei României, a precizat ca nu a fost contactat de Federația Româna de Fotbal pentru preluarea postului de selecționer al echipei naționale. Tehnicianul echipei CFR Cluj a declarat ca ar fi lasat gruparea din Gruia pentru a merge la prima reprezentativa, potrivit…

- Fostul selectioner Anghel Iordanescu a afirmat, joi, ca nationala Romaniei a pierdut o sansa uriasa de a se califica la EURO 2020, in opinia sa avand posibilitatea de a realiza acest lucru din grupele preliminare, dar a precizat ca e increzator in barajul pe care il are de disputat potrivit Agerpres.…

- Mirel Radoi, 38 de ani, este noul selecționer al Romaniei, dupa ce antrenorul de la U 21 a fost prezentat oficial, miercuri, de conducerea Federației Romane de Fotbal.Mirel Radoi vine la naționala intr-un moment complicat, dupa ce naționala Romaniei a ratat calificarea directa la Campionatul European…

- Nicolae Dica (39 de ani) a recunoscut ca a vorbit cu selecționerul Mirel Radoi (38 de ani) pentru a se alatura proiectului de la naționala Romaniei. „Am vorbit cu Mirel și a ramas sa discutam mai mult despre ce va urma pentru noi. Nu am discutat foarte mult. Am mai lucrat cu Mirel și la Steaua o perioada…

- Alaturi de Mirel Radoi de la Romania U21 va merge si Florin Constantinovici, ca secund. Nicolae Dica va fi insa primul sau colaborator. Mirel Radoi si Nicolae Dica au o relatie excelenta de cand erau colegi de echipa, intarita si pe vremea cand cei doi au lucrat pe banca actualei FCSB. "Nu…

- Selecționerul Romaniei U21, Mirel Radoi, nu considera ca e potrivit pentru a ajunge la naționala mare a Romaniei și susține ca tehnicianul lui Jiangsu Suning, Cosmin Olaroiu, ar fi potrivit pentru acest post, anunța MEDIAFAX.Citește și: Viorica Dancila: Pot sa fac lucruri bune pentru oameni…

- Nationala feminina a Romaniei a invins-o pe cea a Lituaniei cu scorul de 3-0 (2-0), vineri, intr-un meci din Grupa H a preliminariilor EURO 2021, disputat la Centrul National de Fotbal Mogosoaia. Tricolorele au castigat fara emotii a doua lor partida in Grupa H, dupa golurile reusite de Stefania Vatafu,…