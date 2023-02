Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Mihaescu este un barbat care nu se uita la bani! Se pare ca atunci cand vine vorba de tehnologie, actorul și soția lui nu pun preț pe lucrurile materiale, astfel ca iși cumpara tot ce le potfește inima. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele lor și au surprins fiecare moment cu cei doi indragostiți…

- Alina Pușcaș a fost vazuta de paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro intr-un mall din Capitala. Aceasta nu a mers singura, ci insoțita de una dintre prietenele sale și au petrecut timp impreuna, alegand mai multe obiecte pe care le-au achiziționat.

- Aseara, in jurul orei 20.15, polițiștii Sectiei 3 Politie Rurala Farcasa care executau activitați de patrulare pe raza de competența, au fost sesizați telefonic, de catre un coleg aflat in timpul liber in drum spre casa, despre faptul ca, in fața sa, pe D.J. 108/A un autoturism circula haotic, din direcția…

- Ian, tanarul artist care face parte din noua generație de muzicieni din Romania care sunt, in prezent, pe val, se preocupa, pe langa muzica, și de trebuirile casnice. Imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, vorbesc de las sine. Ce face trapperul…

- Femeie batuta pe o strada din Dorohoi, salvata de un jandarm aflat in timpul liber Seara trecuta, in jurul orelor 21.30, un jandarm aflat in timpul liber a observat un barbat care lovea, cu pumnii și cu un obiect contondent, o femeie cazuta pe partea carosabila, in zona Pieței Mici din municipiul Dorohoi.…

- Adrian Mutu este un tata grijuliu, iar atunci cand nu se afla pe terenul de fotbal, antrenorul de la FC Rapid petrece timp prețios cu fiul lui cel mic, Tiago. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele fostului fotbalist și au surprins cele mai tari imagini.

- Te-ai saturat sa iti petreci tot timpul liber pe canapea, scrolland pe telefon sau urmarind diferite emisiuni la televizor, iar la final sa simti ca pierzi timpul? Ei bine, acestea nu trebuie evitate daca iti produc o stare de bine, insa in timpul tau liber este recomandat sa introduci si activitati…

- Un tanar din Alba Iulia, cercetat pentru mai multe fapte de furt, a fost reținut de polițiști. Este vorba despre un tanar de 17 ani din Ighiu, care joi, 17 noiembrie, in jurul pranzului, a furat banii unei femei, bani scoși dintr-un bancomat. Insa acesta nu a ajuns departe, deoarece a fost prins de…