Mihai Iosif (47 de ani) a revenit pe banca tehnica. Fostul antrenor al Rapidului a semnat cu Minaur Baia Mare, ocupanta locului 16 din Liga 2. Tehnicianul pe care il inlocuieste, Ciprian Danciu, l-a prezentat pe fostul antrenor al Rapidului. „Am venit in urma discutiilor avute cu domnul primar. Ne dorim toti sa jucam la mare, adica sa atacam promovarea sezonul viitor. Tot orasul trebuie sa-i multumeasca fostului antrenor, care a facut un lucru extraordinar promovand echipa. Am avut o discutie personala cu el si vreau sa stie tot orasul ca durererea pe care o are in suflet il va macina toata viata.…