- In clasament, echipa din judetul Constanta ocupa locul patru, cu 32 de puncte.In al doilea meci al turneului de la Voluntari, echipa feminina de volei CS Medgidia a intalnit astazi CSO Voluntari 2005.Partida a fost una viu disputata si cu rasturnari de scor, victoria apartinandu i formatiei gazda cu…

- Partida FC Farul Viitorul Pandurii Tg. Jiu se joaca duminica, 28 februarie. Echipa de pe litoral ocupa locul 12 in clasament, cu 21 de puncte, asteptand alte trei puncte din meciul cu U Cluj. In etapa precedenta, Farul a remizat in deplasare cu Dunarea Calarasi. FC Farul Constanta sustine duminica,…

- Echipa de pe litoral a incheiat in avantaj toate sferturile partidei.Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep Constanta a jucat astazi in Liga Nationala, intalnind in capitala, in etapa a 12 a, CS Agronomia Bucuresti.Victoria le a apartinut fetelor de pe litoral, cu 70 49.Phoenix CSU Simona…

- Patrick Mouratoglou a prefațat meciul dintre Serena Williams și Simona Halep (Australian Open, sferturi de finala), antrenorul francez fiind conștient de faptul ca sportiva noastra va intra pe teren cu o alta încredere dupa victoria categorica din finala de la Wimbledon (2019). Idei pe…

- Vejle, echipa antrenata de Costel Galca (48 de ani), a remizat, scor 0-0 cu Randers, in meciul tur din sferturile de finala ale Cupei Danemarcei. In confruntarea de pe teren propriu, elevii lui Galca nu au gasit drumul spre gol, deși aveau un moral bun, duminica reușind prima victoria dupa ceva mai…

- Ianis Hagi a jucat titular la Glasgow Rangers si a inscris in minutul 52. Internationalul roman Ianis Hagi a adus victoria echipei sale, Glasgow Rangers, in meciul de pe teren propriu cu St. Johnstone, din etapa a 27 a a primei ligi a Scotiei.Lider detasat in clasament, la peste 20 de puncte de vicelidera…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a marcat ambele goluri ale echipei AC Milan in victoria obtinuta pe terenul formatiei Cagliari, luni seara, in ultimul meci al etapei a 18-a a campionatului de fotbal al Italiei, potrivit Agerpres. Ibrahimovic a deschis scorul in minutul 7, in urma unei lovituri…

