Stiri pe aceeasi tema

- Randy Meisner, membru fondator al trupei The Eagles, a murit din cauza unor complicații ale unei boli pulmonare cronice. Meisner a cantat ca solist principal la piesa „Take It to the Limit”. Citește și: Accident in Arges in toiul noptii. O masina a lovit o caruta Basistul indurase numeroase boli in…

- Ilinca Obadescu s-a maritat cu Mihai Gruia (ex-Akcent). Imagini de la nunta! Ilinca Obadescu este, deja de mai mulți ani, prezentatoare de știri la Kanal D. Ea este considerata a fi una dintre cele mai frumoase vedete tv din țara noastra. O prezența remarcabila, dar extrem de discreta atunci cand vine…

- Prezentatoarea de la Kanal D, Ilinca Obadescu si fostul component al trupei Akcent, Mihai Gruia sunt cel mai nou cuplu casatorit din showbiz-ul autohton. Ilinca Obadescu și Mihai Gruia s-au casatorit vineri intr-o ceremonie intima, discreta, așa cum și-au trait idila pana acum, insa destul de expusa…

- Ilinca Obadescu, prezentatoarea știrilor Kanal D, și Mihai Gruia, fostul component al trupei Akcent, iși vor uni destinele in aceasta vara. Fericitul eveniment va avea loc pe 22 iulie și va fi unul restrans, mirilor urmand sa le fie alaturi familia și prietenii apropiați, aproximativ 70 de persoane.…

- Lucian Viziru și soția lui se descurca de minune la cumparaturi, iar cei doi fac echipa perfecta. Actorul și-a imparțit sarcinile cu soția lui, iar baiețelul lor le-a fost alaturi in tot acest timp. Iata imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro!

- Intalnire de gradul zero la un restaurant din București! Noi avem dovada clara ca Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au decis ca relația lor sa devina din ce in ce mai serioasa! Prezentatoarea TV i-a facut cunoștiința cu tatal ei, iar paparazzii Spynews.ro au surprins intregul moment! Tatal Biancai Dragușanu…

- Soția lui Dorin Damir, Larisa Busuioc, spune ca in prezent, familia sa nu are nicio relație cu nașii, Vlad Plahotniuc și Oxana Childescu. „La momentul actual e ca și cum nici nu au existat in viața noastra”, a marturisit aceasta, in cadrul unui interviu cu Dorin Galben. Interpreta, care este și femeie…

- Relația dintre David Pușcaș și Luminița Anghel a fost foate tensionata in ultimii ani. Tanarul, in varsta de 26 de ani, spune ca a ramas singur pe lume, iar mama lui nu l-a mai cautat de ani buni.David Pușcaș e foc și para dupa ce mama lui adoptiva, Luminița Anghel, și-a luat definitiv mana de pe el.…