- Guvernul PNL a lasat in aer mii de cetațeni, privați de neputința Executivului de a gasi o soluție pentru retragerea de la 1 ianuarie a operatorului Regio de pe ruta feroviara Ineu – Brad și retur. Practic in urma intrarii in vigoare a acestei masuri localitați precum Tamand, Bocsig, Rapsig, Sebiș,…

- PSD respinge categoric circul ieftin, penibil, pus la cale de Iohannis și prin urmare nu va participa la consultarile de la Cotroceni. Președintele PSD a transmis in acest sens o scrisoare publica președintelui Romaniei. „Iohannis s-a antepronunțat in privința acordarii mandatului de premier. A sfidat…

- Presedintele PSD Arad, senatorul Mihai Fifor, care a fost intre altele premier interimar al Romaniei si ministru al Apararii Nationale, a declarat, la iesirea de la urne, ca a votat pentru o tara in care sa nu existe dezbinare si ura in societate. "Am votat astazi cu drag de Arad si cu Romania in suflet,…

- Senatorul Mihai Fifor a votat in aceasta dimineața la o secție de votare din zona Alfa. Președintele PSD Arad candideaza pentru un loc in Camera Deputaților și a declarat ca a votat cu gandul la speranța și la viitor. „Am votat astazi cu drag de Arad și cu Romania in suflet, cu gandul la speranța, […]…

- Guvernul incearca prin orice mijloace sa descurajeze și sa blocheze participarea la vot, in special a celor care se vor afla in carantina. 1 milion de contacți ai cazurilor pozitive ar putea fi in izolare la domiciliu in ziua votului, avand nevoie de un act pentru a putea cere urna mobila. „Dupa ce…

- Dublarea alocațiilor pentru copii este in continuare blocata. Pentru cei aflați acum la putere și pentru aliații lor de conjunctura, copiii nu reprezinta o prioritate. „Iohannis, PNL și USR blocheaza dublarea alocațiilor pentru copii. Președintele Klaus Iohannis a retrimis legea la reexaminare, iar…

- Guvernul Orban vrea ca producatorii romani, care iși muncesc cinstit terenurile și care au facut investiții, sa dispara pentru ca „sistemul acesta in care fiecare produce in sera lui sau pe terenul lui și un membru din familie se duce, inchiriaza o taraba la piața și sta 10-12 ore sa vanda la piața…

- PNL este la guvernare, iar daca vrea votul romanilor pentru 4 ani, are obligația sa le prezinte alegatorilor cum va fi bugetul pe anul urmator. „Daca nu are nimic de ascuns de ce guvernul PNL nu prezinta proiectul de buget pe anul viitor? Scuza ca ar fi ilegal este o sfidare la adresa inteligenței romanilor.…