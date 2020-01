Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat, vineri, ca Guvernul va proroga, dupa promulgare, termenul de intrare in vigoare a Legii privind dublarea alocațiilor, pana cand vor fi gasite resurse financiare. Premierul precizeaza ca cel mai probabil banii vor fi alocați la rectificarea din iulie. In luna decembrie a anului…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca, daca se uita la Guvernul Orban, si-ar dori anticipate, insa nu exista o criza care sa necesite astfel de alegeri. "Daca m-as uita numai la Guvernul Orban, si eu mi-as dori alegeri anticipate. Suntem la nivelul de amatorism,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, dupa ședința CSAT de la Palatul Cotroceni, ca vrea o noua majoritate, motiv pentru care considera ca ar fi cel mai bine ca in primavara sa fie organizate alegeri anticipate parlamentare. „Normal este ca noua majoritate sa sprijine guvernul. Eu cred ca…

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor a avertizat, vineri, ca in proiectul de buget pentru 2020 se va vedea austeritatea celor de la PNL, prin faptul ca nu vor include majoarea de pensii și salarii, respectiv nu vor mai da voucherele de vacanța pentru bugetari. In plus, social-democratul a precizat…

- Pro Romania nu va vota investirea Guvernului PNL, a precizat Victor Ponta la finalul intalnirii cu Ludovic Orban. "Sa guvernezi fara majoritate si cu cinci partide, ALDE, PMP, UDMR, USR care au interese total diferite si nu se inteleg nici macar pe ceea ce vor sa anunte, va fi foarte dificil,…

- „Nu este un secret ce i-am spus lui Orban”, a spus, dupa consultarile cu premierul desemnat, Victor Ponta. „Ne-am ințeles pe un singur lucru: vom susține alegeri anticipate pentru Parlamentul Romaniei. Din punctul nostru de vedere, se pot realiza și au și sens, pentru binele nostru, al tuturor,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, anunta ca PSD va participa la sedinta de investitura a noului guvern doar daca partidele din opozitie vor asigura cvorumul, in cazul in care acest lucru nu se va intampla social-democratii considerand ca "nu are rost" sa participe. Ciolacu spune ca PSD…