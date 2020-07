Stiri pe aceeasi tema

- Daca cele 79,9 miliarde de euro, bani europeni pentru Romania anunțați triumfalist de Iohannis sunt reali și efectivi, inseamna ca Guvernul PNL are resursele necesare pentru dublarea alocațiilor, creșterea pensiilor cu 40% si majorarea salariilor profesorilor, potrivit legilor in vigoare. Nicio o scuza,…

- Presedintele PSD Arad, senatorul Mihai Fifor, considera ca Guvernul poate majora pensiile si alocatiile copiilor daca a obtinut de la Uniunea Europeana "miliardele de euro anuntate de Iohannis". Senatorul afirma, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, ca "daca cele 79,9 miliarde de euro, bani…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca, daca ar fi sa se dea crezare anuntului presedintelui Klaus Iohannis dupa Consiliul European de la Bruxelles, conform caruia Romania va beneficia de aproape 80 de miliarde de euro pentru proiecte europene, Guvernul PNL "trebuie" sa dubleze…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul PNL nu mai are nicio scuza si trebuie sa dubleze alocatiile pentru copii si sa majoreze pensiile cu 40%, in contextul anuntului presedintelui Klaus Iohannis care a spus ca Romania a obtinut fonduri in valoare de 79,9 miliarde de euro, dupa…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca, daca ar fi sa se dea crezare anuntului ''triumfalist'' al presedintelui Klaus Iohannis dupa Consiliul European de la Bruxelles, Guvernul PNL "trebuie" sa dubleze alocatiile pentru copii si sa creasca pensiile cu 40%.…

- ANAF are pregatit tot mecanismul pentru poprirea electronica a conturilor, astfel incat operatiunea sa se desfasoare rapid si cu cat mai putine inconveniente pentru datornic. Popririle si executarile sunt suspendate de Guvern pana la 25 octombrie, asa ca mecanismul va deveni operational de pe 26…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Jurnalistul Cristian Tudor Popescu considera ca Guvernul PNL va lua deciziile legate de epidemie tot rational, nu electoral, intrucat „asa vrea sa se intample lucrurile presedintele Iohannis”. CTP afirma ca scaderea in sondaje a PNL este cauzata de masurile dure luate in…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a scris, duminica, pe Facebook, ca Guvernul PNL a imprumutat din decembrie anul trecut peste 10 miliarde de euro și intreaba la ce au fost folosiți acești bani, in condițiile in care in țara se vede „o scadere dramatica a nivelului de trai”. „Guvernul PNL a imprumutat…