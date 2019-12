Mihai Fifor: Când e ceaţă la Timişoara şi singura companie care nu poate ateriza e Taromul FOTO "Cand e ceata la Timisoara si singura companie care nu poate ateriza e Taromul... In semn de respect, ar putea sa nu mai aterizeze nici Lufthansa, nici Wizz...ma gandesc", a scris Mihai Fifor pe Facebook. Social-democratul se intreaba de ce a fost trimisa o aeronava de la Bucuresti, daca se stia ca nu va putea ateriza. "In semn de respect pentru toti pilotii, insotitorii de zbor, personalul de la sol, profesionisti adevarati ai Companiei, oameni care se straduiesc din greu, pun si eu niste intrebari... De ce a fost trimisa aeronava de la Bucuresti daca se stia ca nu va putea ateriza?… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

