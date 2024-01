Mihai Eminescu va fi aniversat la Carei. Unitate, nu dezbinare

Stiri pe aceeasi tema

- E iarna in toata regula in aproape toata țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua atenționare cod galben de viscol, marți, pentru sudul Moldovei, Dobrogea și estul Munteniei. De asemenea, in aproape toata țara este in vigoare o informare privind gerul care cuprinde Romania.…

- Direcția de Cultura Carei organizeaza o noua ediție a concursului online “Craciunul animalelor de companie”. IMBRACA-ȚI animalul de companie in spiritul Sarbatorilor de Craciun și trimite o fotografie pe adresa de email: [email protected], pentru a fi postata pe pagina de facebook Carei-Cultura.…

- Un ciclon aduce ninsori abundente și ploi in majoritatea zonelor din țara. Temperaturile vor scadea simțitor, iar meteorologii spun ca urmeaza un episod de iarna veritabila. ”Episodul cel mai sever insa este așteptat in ziua de sambata, cand vremea va fi vantoasa in toate regiunile, mai ales in jumatatea…

- Cauza imbolnavirii a 19 elevi și a unui profesor francezi, veniți in data de 15 octombrie a.c., intr-un schimb de experiența la Suceava, nu a putut fi stabilita de Direcția de Sanatate Publica. Instituția a informat, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca in conformitate cu criteriile ...

- ,,Cu ocazia Zilei Armatei Romane, ”Minutul de Cultura” va aduce in atenție „Monumente dedicate Ostașilor Romani”. Daca treceți prin fața Teatrului, va invitam sa petreceți un minut vizionand imaginile expuse. Proiect realizat de catre Direcția de Cultura Carei,, se specifica in anunțul oficial al Direcției…

- Vremea continua sa fie calda pentru aceasta perioada, mai ales in sud si sud-est. Maximele se vor situa intre 17 si 29 de grade. La noapte, cerul va fi variabil, iar la inceputul noptii pe alocuri va ploua slab in nordul Carpatilor Orientali si in Maramures. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari…

- Cerul va fi temporar noros, iar noaptea izolat va ploua slab in regiunile sud-estice. Vantul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 10 și 20 de grade, iar cele minime intre -4 grade in depresiunile din estul Transilvaniei și 12 grade pe litoral. Dimineața și noaptea,…