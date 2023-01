La 4 ani locuia in Colentina, in Romania comunista. La 13 vindea limonada in cartier, in… Texas. (Texas… America) La 16 ani tundea iarba vecinilor, iar la 19 renunțase la facultate pentru ca la 23 de ani sa aiba o poziție de top intr-o companie de 8 miliarde de dolari. La 43 de ani locuiește… tot in Romania, dupa ce viața l-a purtat prin toata lumea, cu ideile lui. Cea mai recenta – Pay by Face, o metoda prin care poți plati… cu fața. Primul e-mail pe care i l-am trimis lui Mihai Draghici a fost in romana. Mi-a raspuns in engleza. Atunci am intuit ca povestea are sa fie și mai interesanta decat…