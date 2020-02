Stiri pe aceeasi tema

- "Nu primim mafioti in partid", a subliniat Bodea, referindu-se la Mihai Chirica. Primarul a reactionat azi (sambata) la criticile formulate de deputatul PNL. "Nu cred ca este important pentru mine aceasta iesire publica, mai ales ca a avut si un atac mizerabil la persoana mea. De fapt este un atac politic…

- Presedintele filialei municipale Iasi a PNL, Marius Bodea, propune adoptarea unui proiect de hotarare conform caruia transportul public in municipiul Iasi sa fie gratuit. Marius Bodea sustine ca efortul financiar de la bugetul local ar fi de aproximativ 12 milioane de euro, care s-ar adauga actualei…

- Iesirile publice ale sefilor PSD Bacau, care cer prioritizarea autostrazii Bacau-Brasov, in detrimentul autostrazii Iasi -Tg. Mures, ignorand sansele reale de dezvoltare ale regiunii, sunt aspru criticate de Marius Bodea, Presedintele Comisiei de Transport si Infrastructura din Camera Deputatilor: "PSD…

- Primarul Mihai Chirica a anuntat, joi, ca manifestarile organizate in oras de Ziua Unirii vor avea loc in Piata Unirii, dar ca acestea nu vor incepe dimineata, ca in anii precedenti, ci la ora 12.00, din cauza programului presedintelui Klaus Iohannis, care va ajunge in oras in jurul pranzului. "Calendarul…

- Ziua de 1 decembrie s-a incheiat cu retragerea cu torte in fata Palatului Culturii. A fost intonat imnul national: Fanfara militara a interpretat alte melodii: Radetzky March s-a auzit la finalul paradei: Evenimentul a avut loc in jurul orei 18:00. Militarii au pornit in mars pe Pietonalul plin de lume…

- Primarul Mihai Chirica sustine o conferinta pe care o puteti urmari live. Principalul subiect vizeaza prezentarea machetei tramvaiului care va fi livrat de turcii de la Bozankaya. Turcii incaseaza aproximativ 140 milioane lei pentru livrarea a 16 tramvaie. Primul vagon ar putea ajunge la Iasi la sfarsitul…

- Acest lucru se datoreaza sensibilitatilor mari din partea deputatilor Marius Bodea si Costel Alexe. Amandoi sunt tineri si rivali la functiile locale de putere, confruntare rezolvata cumva printr-un armistitiu aparent fair. Ei au stabilit ca Marius Bodea va fi candidatul partidului la Primaria Iasului,…

- Deputatul PNL Marius Bodea a sesizat Ministrul Dezvoltarii pentru a trimite Corpul de Control la Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) Iasi pentru a verifica activitatea acestei institutii. „Am facut aceasta sesizare pentru ca la petitia mea si a vecinilor direct afectati de proiectul imobiliar…