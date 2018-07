Mihai Bolintis vs 55 de concurenti Au fost aproape 5 ore de joc in care Mihai Bolintiș s-a confruntat cu șahiști de toate generațiile din Reșița, Caransebeș si Bocșa. A reușit sa obțina 44 de victorii din 55, 8 partide s-au incheiat remiza, iar in 3 meciuri a pierdut. „Acest eveniment mi-a facut o bucurie deosebita și, de asemenea, ma bucura faptul ca alaturi de mine au fost foarte mulți șahiști. Mi-am dorit sa am o aniversare impreuna cu șahiști atat juniori, cat și seniori. Sper ca a fost un eveniment frumos și cred ca aceasta competiție a fost o dovada de maturitate a Asociației Județene de Șah, care a fost capabila sa organizeze… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volum mare de apa care s-a adunat pe versați, a facut ca aceasta sa se reverse sub forma unei cascade ad-hoc. Șuvoaiele de apa de pe versați au ajuns, din pacate pe Drumul Național 58 – intre Reșița și Carașova, iar potrivit Direcției Regionale de Drumuși și Poduri, drumarii au avut de curațat…

- Primarul Ioan Popa a precizat ca isi doreste un sistem real de management al traficului, care sa includa in special camere de supraveghere. Ideea i-a venit nu doar pentru sporirea sigurantei resitenilor, ci si din cauza cainilor fara stapan care au ajuns sa umple strazile urbei, desi mereu…

- Progresul Ezeriș este campioana in Liga a V-a de fotbal, pe zona Reșița. Jucatorii din Ezeriș se pregatesc acum, pentru primul sezon in Liga a IV-a. Pe stadionul Gloria din Reșița, Progresul a jucat ultimul meci din actualul campionat și a primit o cupa din partea Asociației Județene de Fotbal. Progresul…

- O avertizare imediata, de tip now-casting, a fost emisa cu doua ore mai devreme, la ora 12, de ANM și a vizat mai multe localitați carașene. Este vorba de Reșița, Caransebeș, Carașova, Constantin Daicoviciu, Paltiniș, Buchin, Tarnova, Copacele, Brebu, Valiug, Brebu Nou. Fenomenele vizate:…

- Nelipsiti de pe gratar, micii extra AGIL contin: carne de vita, carne de porc, sare, condimente (usturoi, piper negru, boia). Iar acum, de Rusalii, chiar pana in 31 mai, puteti profita de oferta AGIL: cu doar 9,99 lei poti cumpara o caserola de mici de 400 de g si o sticla de Coca Cola de…

- Potrivit IPJ, un autoturism Mazda, care circula dinspre Resita spre Caransebes, intr-o curba, ajunge pe partea opusa a carosabilului unde loveste alt autoturism, un Ford care circula din sens invers. Primul vehicul a continuat sa se roteasca pe sosea, a lovit un Tir care venea spre Resita,…

- Specialistii AGIL investesc timp si atentie in dezvoltarea gamelor de produse premium. Produsele AGIL, de la diverse specialitati la cele fara E-uri, le gasiti in Caras-Severin la magazinele din Resita (Bdul Republicii, nr.23, Pietele Resita Nord si Resita Sud, in Centru pe Bdul Revolutia…