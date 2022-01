Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care, in ianuarie 2019, a injunghiat o profesoara in fata cancelariei Colegiului "Spiru Haret" din Ploiesti a fost condamnat, vineri, la 11 ani si doua luni de inchisoare, dupa ce Tribunalul Prahova a amanat de sapte ori pronuntarea unei decizii in acest dosar. Decizia nu este definitiva.…

- La trei ani de cand Mihai Alexandru Nițescu, un fost elev al Colegiului Tehnic Spiru Haret din Ploiesti, a injunghiat o profesoara in incinta liceului, magistratii Tribunalului Prahova l-au condamnat la 11 ani de inchisoare pentru tentativa de omor calificat, informeaza News.ro . Decizia nu este definitiva.…

- Tribunalul Prahova l-a condamnat, vineri, pe tanarul care in 2019, a injunghiat o profesoara in fata cancelariei Colegiului ”Spiru Haret” din Ploiesti, la 10 ani de inchisoare pentru tentativa la omor calificat, un an de detentie pentru tulburarea linistii si ordinii publice si un an si 10 luni de inchisoare…

- Tanarul care, in ianuarie 2019, a injunghiat o profesoara in fata cancelariei Colegiului "Spiru Haret" din Ploiesti a fost condamnat, vineri, la 11 ani si doua luni de inchisoare, dupa ce Tribunalul Prahova a amanat de sapte ori pronuntarea unei decizii in acest dosar.

- Instanța a dispus și ca barbatul, care mai are antecedente penale, sa nu mai poata intra in Ungaria pentru o perioada de cel puțin șapte ani și opt luni. Sentința nu este definitiva, scrie Agerpres.In data de 29 ianuarie 2021, autoritațile vamale ungare l-au arestat pe roman la periferia orașului Szolnok.…

- Inculpatul Nitescu Mihai Alexandru, individul care a injunghiat in urma cu trei ani o profesoara de la Colegiul National „Spiru Haret” din Ploiesti, chiar in fata cancelariei, si-ar putea afla, maine, 13 ianuarie, sentinta in dosarul penal in care este acuzat de tentativa de omor. Pronuntarea in aceasta…

- Tanarul de 25 de ani din SUA, gasit vinovat de un accident produs in 2019 și soldat cu 4 morți si 10 raniți, iși va petrecere urmatorii 10 ani in inchisoare. Inițial, șoferul de TIR a fost condamnat la 110 ani de inchisoare in statul Colorado, insa pedeapsa i-a fost redusa joi in urma unei intense mobilizari…

- Jurnalistul american Danny Fenster, arestat in mai de junta din Myanmar, a fost condamnat la 11 ani de inchisoare, au anuntat vineri avocatul si angajatorul sau. Sentinta se refera la acuzatiile de incitare la disidenta, asociere ilegala si incalcarea legislatiei privind imigratia, care au fost formulate…