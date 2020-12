Stiri pe aceeasi tema

- Șerban Copoț a postat pe contul de socializare, prima imagine cu fiica lui, la doar cateva zile dupa ce s-a nascut. Prezentatorul tv a devenit tata pentru a treia oara.„Cand esti la munca si primesti o poza asa... ???? frate si sora ??? zi frumoasa, dragilor”, a scris Șerban Copoț in dreptul imaginii…

- Dupa opt ani de mariaj, in anul 2013, Iulia (39 de ani) și Mihai Albu (58 de ani) au decis sa se separe. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Mikaela, in varsta de 11 ani. De ce nu-și poate vedea Mihai Albu fiica? „A trebuit sa chem poliția” Pe luna, Mihai Albu are patru zile in care iși poate vedea fiica.…

- Mihai Albu duce un adevarat razboi cu fosta soție, din cauza careia nu iși poate vedea fetița chiar de ziua ei onomastica. Creatorul de moda este revoltat de decizia Iuliei Albu și a apelat la ajutorul autoritaților.

- Autoritațile din Viena sunt in alerta, dupa ce, in urma acțiunilor teroriste, trei civili și un atacator s-au stins din viața, iar alte 15 victime au fost ranite. Principalul suspect al tragediei ar fi anunțat scenele sangeroase pe Internet!

- Aleix Garcia (23 de ani), cel mai important transfer reușit de Dinamo in perioada de mercato, a transmis un mesaj catre admiratorii sai. Fotbalistul venit de la Manchester City cauta sa inceapa cu dreptul relația cu suporterii dinamoviști, pentru care a transmis un mesaj special pe Instagram. „Sunt…

- Iulia Albu este tare mandra de fiica ei. Mikaela a implinit astazi 11 ani și seamana tot mai mult cu cea care i-a dat viața. Criticul de moda a postat pe contul de socializare imagini cu fetița ei și a lui Mihai Albu, iar alaturi a transmis un mesaj.Iulia a anunțat pe contul de socializare, ca de azi…

- Sarah Dumitrescu, fiica din prima casatorie a Anamariei Prodan este o tanara de douazeci de ani care studiaza in America și care face furori pe rețelele de socializare cand posteaza cate o fotografie.