Stiri pe aceeasi tema

- E razboi din nou intre Iulia Albu și fostul soț, designerul de incalțaminte Mihai Albu. Designerul a fost anunțat in direct de fosta consoarta, in emisiunea “ La Maruța” de la Pro TV, ca nu va mai putea sa-și vada in week-end fata, pe Mikaela, in varsta de 10 ani. Conform deciziei instanței, Mikaela…

- Au divorțat in anul 2012, dupa 9 ani de mariaj, fara prea mult scandal. Iulia a ramas cu numele soțului, Albu, un apartament luxos și cu fetița lor, pentru care primește pensie alimentara. Deși pareau ca vor avea o relație cordiala de dragul micuței, disputele se poarta neincetat intre cei doi parinți.…

- Scandalul dintre Iulia și Mihai Albu revine in prim-plan! Ce se intampla intre cele doua vedete și ce ii interzice blondina fostului soț? Ce i-a spus fostul jurat de la Bravo, ai Stil? Iulia Albu, scandal cu fostul soț. I-a interzis acest lucru! Iulia Albu iși crește fetița cu ajutorul fostului soț,…

- Pandemia de coronavirus starnește tensiuni intre Mihai și Iulia Albu. Dupa ce creatorul de moda a postat o fotografie care a infuriat-o pe fosta soție, Iulia Albu a reacționat dur și a declarat ca ii interzice fostului soț sa o mai vada pe fiica lor.

- Zizik este in culmea fericirii. Fosta asistenta de la "Star Matinal" si-a botezat fetita, eveniment la care vedeta si sotul sau au fost extrem de emotionati. Frumoasa blonda vrea sa faca pasul urmator si sa se casatoreasca cu alesul inimii sale anul viitor, avand deja planuri pentru nunta.

- Simona Gherghe a trecut prin clipe de coșmar. Fosta prezentatoare de televiziune a ajuns cu fetița la spital. Ana s-a simțit rau și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Simona Gherghe, in varsta de 43 de ani, a postat pe conturile de socializare o fotografie cu micuța Ana, purtand masca medicala, și…

- Mihaela Radulescu recomanda cateva masuri de protecție pe care ar trebui sa le urmeze toata lumea, pentru a sta departe de coronavirus. Vedeta a scris un mesaj pe contul de socializare, in care le-a dat cateva sfaturi oamenilor.Fosta prezentatoare tv sfatuiește oamenii sa nu intre in panica, ci sa incerce…