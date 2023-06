Stiri pe aceeasi tema

- Proba de duel a inceput la Chefi la cuțite cu catva situații tensionate intre concurenți, dupa ce au trait momente intense la proba de battle. Cea acuzata ca a incercat sa ii creeze probleme lui Constantin Onut a fost Mihaela Zahariea. Concurenta s-a enervat și a explicat ce s-a intamplat, de fapt.

- George Popescu s-a enervat și s-a simțit „sabotat” chiar de catre Amalia Mihart (Esa), colega lui de echipa. Concurentul a avut o reacție neașteptata, in ediția 25 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

- Momente de panica la Chefi la Cuțite. Una dintre concurentele din echipa lui chef Sorin Bontea a leșinat dupa ce s-a terminat proba din cadrul ediției de miercuri, 17 mai. Ce s-a intamplat, de fapt. Emoțiile și stresul și-au spus cuvantul. Concurenta de la Chefi la Cuțite care a leșinat langa Sorin…

- Mihaela Zahariea i-a surprins pe toți cand a povestit ca se ocupa cu citirea in tarot, dar și cu alte practici. Concurenta l-a asigurat pe Florin Dumitrescu ca ii poate construi o amuleta norocoasa daca ii va oferi o șuvița din par.

- Mihaela Zahariea, soția lui Mario Zahariea din echipa lui chef Sorin Bontea, și-a luat prin surprindere colegii in ediția 23 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 16 mai 2023, cu „secretul” pe care il ascunde. Iata ce a povestit concurenta.

- Alina Cuerel a adus o nota de emoție acestei ediții, dupa ce și-a dezvalui, in fața camerelor de filmat, cea mai mare drama a vieții sale. Concurenta a vorbit la Chefi la cuțite despre bunica ei, iar lacrimile au inceput sa curga. Aceasta nu a reușit sa iși stapaneasca emoțiile cand și-a amintit de…

- Ana Maria Ijac, cunoscuta ca Anica de pe TikTok a facut show la Chefi la Cuțite, in a 17-a ediție din sezonul 11. Concurenta a avut replicile la ea și i-a facut pe chefi sa rada in timpul jurizarii.

- Ediția din aceasta seara a show-ului culinar Chefi la cuțite a inceput cu o poveste de viața cutremuratoare. Mariana Zinner a pierdut un copil in urma cu cațiva ani, iar acest moment a lasat-o cu multe goluri in suflet. Insa, a venit cu multa incredere in talentul și pasiunea ei pentru gatit.