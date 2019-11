Stiri pe aceeasi tema

- Dumitraș Grigoraș este barbatul din Timiș care l-a ucis pe nașul de botez al unuia dintre copiii sai, dupa ce a aflat ca acesta este amantul soției sale. Grigoraș are 32 de ani și nu a putut sa treaca peste faptul ca povestea de iubire dintre propria lui soție și nașul de botez al unuia dintre copiii…

- Noul ministru al Sanatatii din Guvernul Orban are o experienta vasta in chirurgia cardiaca, A avut peste 800 de interventii, unele in premiera si a lucrat in tari precum Franta, Germania si Marea Britanie. Victor Costache are 44 de ani și este director medical al Clinicii Polisano din Sibiu, dar și…

- Azi este sarbatorita Sfanta Parascheva. Tradiții și obiceiuri. In fiecare an, pe 14 octombrie, este sarbatorita Sfanta Cuvioasa Parascheva. In tradiția populara, „Sfanta Vineri” este cea care stapanește lumea femeilor și a indeletnicirilor acestora. Cuvioasa Parascheva, cunoscuta și sub numele de Paraschiva,…

- Potrivit polițiștilor, vineri, 4 octombrie, în jurul orei 12:30, un tânar a încercat sa fure mașina unei firme de curierat, aflata pe strada Teodor Mihali, cu cheia în contact și motorul pornit. Nu a reușit, pentru ca a fost oprit la timp de șoferul mașinii, aflat în…

- Neatza cu Razvan și Dani. Toamna se numara alergiile. Nas infundat, usturime in gat și ochi iritați sunt doar cateva dintre simptomele ce nu ne dau pace. Cum le putem evita? Care sunt cele mai eficiente metode de a ameliora simptomele?

- Discurs scandalos in plenul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Reprezentantul administrației separatiste de la Tiraspol in Federația Rusa, Leonid Manakov, a cerut comunitatii internationale sa recunoasca independenta regiunii transnistrene.

- Fostul international si castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Gabi Balint, ar fi suferit un infarct si a fost supus unei interventii chirurgicale la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C.

- Cu cateva zile inainte de inceperea noului an scolar, ministrul Educatiei evita sa spuna cate scoli au fost inchise sau reorganizate in aceasta vara. Am incercat sa discutam despre acest subiect cu Liliana Nicolaescu-Onofrei la un eveniment, dar ea ne-a ignorat.