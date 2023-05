Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela și Mario Zahariea sunt doi soți care au facut senzație cu dezvaluirile lor, in ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11. Cand au privit lista cu invitații de la nunta, cei doi au descoperit ca sunt, de fapt, rude.

- Ediția din aceasta seara a concursului Chefi la cuțite a inceput cu o poveste de dragoste interzisa. Cosmina Zaiț a venit sa gateasca un preparat pe care-l adora soțul ei, cu care s-a casatorit cand avea doar 18 ani. Dincolo de felul in care a gatit, jurații au fost surprinși de relația dintre ea și…

- In aceasta seara, la Chefi la cuțite, urmeaza penultima parte a preselecțiilor: fie ca e vorba de farfurii fine dining, rețete tradiționale sau abordari surprinzatoare ale unor mancaruri clasice, spectacolul culinar va fi la inalțime. Iar in ringul jurizarilor vor intra bucatari cu experiența, dar și…

- Valentin Caprariu și mama lui, Lia, sunt extrem de cunoscuți pe TikTok, acolo unde au milioane de aprecieri și urmaritori. Prezenți in ediția din aceasta seara Chefi la cuțite, cei doi s-au luat la cearta in stilul caracteristic, in fața juraților. Iata ce replici și-au dat unul altuia in fața lui Bontea,…

- Ediția din aceasta seara a inceput cu o degustare mai speciala, caci Moș Craciun și spiridușii sai și-au facut apariția in platou. Se pare ca jurații au fost impresionați de batranul care aduce daruri pentru copiii din intreaga lume, dar nici pe ei nu i-a „uitat”.

- Ediția din aceasta seara a adus și un moment inedit, caci Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au venit la Chefi la cuțite. Cei doi au pregatit un preparat cu totul special, dandu-i, astfel, cateva „indicii” lui Catalin Scarlatescu despre cine s-ar afla in spatele ușilor.

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu i-a acordat cuțitul de aur lui Laurențiu Neamțu, concurentul de 35 de ani din Brașov cu o experiența culinara impresionanta. In aceeași ediție, Sorin Bontea a obținut o noua victorie la jocul de amuleta, c

- Ediția din aceasta seara a show-ului culinar Chefi la cuțite a inceput cu o poveste de viața cutremuratoare. Mariana Zinner a pierdut un copil in urma cu cațiva ani, iar acest moment a lasat-o cu multe goluri in suflet. Insa, a venit cu multa incredere in talentul și pasiunea ei pentru gatit.