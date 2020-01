Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, dar una cu un trecut foarte tumultos. Daca acum se iubește cu celebrul Felix Baumgartner, inainte a trecut prin mai multe relații eșuate.

- Dragostea e mai dulce dupa impacare, ar spune o vorba din popor! Iar exemplu viu care o demonstreaza il reprezinta chiar cuplul format din Ilie Nastase și Ioana Simion, care se iubesc precum doi porumbei, la fel ca in prima zi.

- Acum 14-15 ani, Mihaela Radulescu s-a luptat sa dobandeasca o greutate ideala, avand in trecut nu mai putin de 32 de kilograme in plus, adica spre 80 de kilograme, scrie cancan.ro. S-a intamplat pe cand a ramas insarcinata cu fiul ei, Ayan. Citeste si Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner,…

- Mihaela Radulescu traiește o poveste de dragoste de 5 ani cu Felix Baumgartner, iar cei doi locuiesc tot de atat timp intr-o vila de lux din Monte Carlo. Plecarea ei din Romania aducea, inițial, vestea ca vedeta va fi din acel moment scumpa la vedere. Dimpotriva, caci tocmai de atunci și-a crescut tariful,…

- Felix Baumgartner și Mihaela Radulescu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cinci ani de zile. Cei doi par facuți unul pentru celalalt și se ințeleg de minune, iar drept dovada este declarația pe care sportivul i-a facut-o iubitei sale. Felix Baumgartner și Mihaela Radulescu au implinit azi cinci…

- I-a luat un interviu, s-a indragostit de el si ulterior s-au cunoscut mai bine si si-au impartasit sentimentele. Felix Baumgartner si Mihaela Radulescu formeaza de cinci ani un cuplu controversat si putini le dadeau sanse la inceput. Totul a fost contrar celor spuse de rautaciosi!

- Felix Baumgartner (50 de ani) și Mihaela Radulescu (50 de ani) aniverseaza cinci ani de relație. Austriacul se afla in Chicago și, cu doua ore inainte de miezul nopții, a facut public un mesaj emoționant, care a fost insoțit de șase fotografii de album. Mihaela Radulescu nu se dezminte! Cum…