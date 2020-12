Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, 18 decembrie 2020, a avut loc marea finala a sezonului 9 a emisiunii concurs X Factor 2020. Printre momentele care au ținut publicul lipit de micile ecrane a fost și o apariție la X Factor a Mihaelei Radulescu. Vedeta a transmis un scurt mesaj video pentru Loredana Groza. Mihaela Radulescu,…

- Un moment total neașteptat a avut loc in finala X Factor, sezonul 9, difuzata vineri seara, 18 decembrie. Adrian Petrache, unul dintre finaliștii serii, a avut parte de o surpriza neplacuta din partea lui Florin Salam, cel alaturi de care ar fi trebuit sa faca un duet. Florin Salam n-a mai ajuns pe…

- Loredana Groza a furat toate privirile in recenta ediție de la X Factor. Celebra cantareața l-a facut pe Ștefan Banica sa o priveasca pe furiș. Unde s-a uitat celebrul „licean” cu coada ochiului? Loredana Groza, apariție wow la X Factor. Ștefan Banica nu s-a putut abține O noua ediție, o alta apariție…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 6 ani și chiar daca proiectele in care sunt implicați ii țin la distanța unul de celalalt, aceștia au in continuare o relație perfecta. In seara finalei de la Ferma, Felix i-a transmis un mesaj Mihaelei Radulescu.„Iubito,…

- Mihaela Radulescu și Dani Oțil au ramas in relații bune. Vedeta a marturisit ca se bucura pentru fericirea fostului ei iubit, care urmeaza sa ajunga in fața altarului cu Gabriela Prisacariu. "Ma bucura fericirea oricui, cu atat mai mult a celor cu care mi-am imparțit bucați de viața. Nu sunt…