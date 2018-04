Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu, reacție dura dupa ce s-a spus ca ar fi datoare la stat. Jurata de la “Romanii au talent” a postat un mesaj pe contul de socializare, in care infirma toate zvonurile. Mihaela Radulescu declara ca niciodata nu a ramas datoare catre stat si, desi traieste la Monaco, aceasta este la zi…

- Din data de 19 octombrie 2017, Mihaela Radulescu este somata de Fisc sa isi plateasca datoriile. Vedeta are o firma intitulata „Mihaela Radulescu SRL”, cu activitati de difuzare a programelor de televiziune, pe care a infiintat-o inca din 2001. Numele firmei se afla pe o lista publicata de ANAF,…

- Mihaela Radulescu este datoare statului roman, iar suma pe care o are de achitat nu este deloc mica. Printr-o instiintare de pe site-ul ANAF, vedeta este somata sa isi achite datoriile la bugetul de stat, in calitate de administrator al unei firme private. Conform surselor, Mihaela Radulescu are…

- O celebra vedeta a televiziunii de pe Pache Protopopescu este nevoita sa scoata din buzunar o suma uriașa. Este vorba despre Mihaela Radulescu, cea despre care se spune ca are o situație financiara la care alții doar viseaza. Cu toate acestea, „diva de Monaco” datoreaza statului roman sume colosale.

- Mihaela Radulescu se bucura de o viata ca in film si pare sa aiba acces la tot ceea ce iti doreste. Dar, desi are o situatie financiara excelenta, vedeta de televiziune este datoare statului roman, iar suma pe care o are de achitat nu este deloc mica.

- Lisa Marie Presley, fiica ”Regelui” Rock&Roll-ului, Elvis Presley, are datorii de 16,7 milioane de dolari, se arata într-un raport contabil facut public de TMZ. Lisa Marie Presley nu si-a mai platit taxele la stat între 2012 si 2015, strângând o…

- Președintele argentinian Mauricio Macri va oferi o recompensa generoasa cui va reuși sa gaseasca locația epavei submarinului ARA San Juan. Jackpot-ul? Nici mai mult, nici mai puțin de 4 milioane de dolari, a explicat ministrul Apararii din Argentina, Oscar Aguad, potrivit International Business Times.