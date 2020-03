Mihaela Rădulescu a izbucnit pe Internet: "Să nu ne mai pupăm și să nu ne suflăm în ceafă" Dupa ce in anul 2008 a militat impotriva fumatului, Mihaela Radulescu Schwartzenberg (50 de ani) revine cu o campanie pentru prevenirea infectarii cu coronavirus. Sub sloganul „Spala-ti mainile, nu si creierul!”, vedeta isi indeamna fanii sa foloseasca apa si sapunul fara panica. Cati bani a cerut Mihaela Radulescu pentru a poza in Playboy „In loc de panica, sa spalam mainile si sa dezinfectam tot ce atingem de zece ori pe zi. Si sa daruim alcool sanitar si dezinfectante pe langa martisoare, tura asta. Sa nu ne mai pupam cand ne vedem, sa nu mai dam mana nici daca incheiem afacerea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

