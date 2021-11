Stiri pe aceeasi tema

- Doi politisti au fost raniti de focuri de artificii miercuri in capitala Slovaciei, Bratislava, in timpul protestelor impotriva masurile guvernamentale anti-COVID-19, informeaza joi DPA. Noua protestatari au fost retinuti, a anuntat politia. Agentia de presa TASR a relatat ca au fost…

- Intr-un studiu observațional desfașurat in 19 spitale de pediatrie din 16 state SUA in perioada 1 iunie-30 septembrie 2021, a fost evaluata eficacitatea a 2 doze de vaccin Pfizer-BioNTech impotriva spitalizarii din cauza COVID-19 in randul copiilor și adolescenților cu varsta cuprinsa intre 12-18…

- Staretul Manastirii Bixad, Emanuil Rus, a pierdut lupta cu boala si s-a stins, joi, la 67 de ani, dupa ce a fost internat timp de aproape o luna in sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare.

- Laura Cosoi se arata din ce in ce mai trista și anxioasa din cauza vremurilor pandemice pa care le traim, mai ales cand iși amintește ca indragitul ei tata a murit din cauza acestui virus nemilos care face ravagii la nivel internațional. Vedeta nu a mai ezitat și și-a dat frau liber gandurilor și sentimentelor…

- In pofida numarului in crestere rapida de noi infectii cu coronavirus, bulgarii au protestat din nou impotriva unor reguli recent introduse impotriva COVID-19, relateaza vineri dpa. Manifestanti din Veliko Tarnovo, in nordul Bulgariei, au afirmat ca persoanele nevaccinate sunt discriminate,…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 reduce cu 90% riscul de spitalizare si de deces la persoanele de peste 50 de ani si pare eficace si impotriva variantei Delta, potrivit unui amplu studiu francez publicat luni, informeaza AFP, conform AGERPRES. "Persoanele vaccinate au un risc de 9 ori mai scazut de…

- Grupul farmaceutic francez Sanofi a anuntat marti ca renunta la planurile care vizau dezvoltarea propriului sau vaccin impotriva COVID-19 bazat pe tehnologia mRNA, din cauza pozitiei dominante dobandite de vaccinurile BioNTech-Pfizer si Moderna in lupta impotriva pandemiei, transmite Reuters, conform…

- COVID-19 a avut un „impact devastator” asupra luptei impotriva SIDA, malariei si tuberculozei, care a cunoscut un declin fara precedent, a anuntat miercuri Fondul Global pentru combaterea acestor maladii in raportul sau anual, transmite Noi.md cu referire la agora.md. Pentru prima data dupa crearea…