- Programata la finalul saptamanii, etapa a treia a Ligii Zimbrilor iși va avea uvertura azi, la Baia Mare, gazda confruntarii dintre Minaur și CSM Bacau. Baimarenii lui Alexandru Sabou vin dupa victoria clara, repurtata cu 44-22 sambata, acasa, iin turul inaugural al Cupei EHF contra bulgarilor de la…

- Acesta este genericul proiectului lansat de Scoala Gimnaziala „Alexandru Piru” Margineni duminica, 22 august, cu subtitlul explicativ „Alexandru Piru (22 aug. 1917, Margineni, jud. Bacau – 6 nov. 1993, București) – Vasile Alecsandri (14 iun. 1818, Bacau – 22 aug. 1890, Mircesti, jud. Iasi)”. Dupa cum…

- Tenismanul israelian Yshai Oliel, cap de serie numarul cinci, a castigat titlul in proba de simplu a turneului ITF de la Bacau, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins in finala pe francezul Arthur Cazaux, al doilea favorit, cu 6-4, 4-6, 6-4. Oliel (21 ani, 447 ATP) a obtinut…

- La data de 14 august a.c, in jurul orei 13.00, un echipaj de politie rutiera au oprit in trafic, pe DN2-E85, pe raza localitatii Nicolae-Balcescu, un autoturism condus de un tanar de 31 de ani, din județul Iași, intrucat depașise regimul legal de viteza. In urma verificarii autovehiculului in baza de…

- Consiliul Executiv Național al Partidului Mișcarea Populara l-a numit in funcția de vicepreședinte al Departamentului pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice pe dr. ing. Ion Melinte, președintele Filialei Bacau a acestui partid. Inginer horticultor, dupa studii la…

- Cunosc (si nu doar eu) raspunsul, insa pentru un plus informativ, am mers luni, 19 iulie a.c., la Institutul de Filologie Romana „A. Philippide” din Iasi, unitate aflata sub egida Academiei Romane (cel mai inalt for stiintific, dupa cum se stie). Am realizat un interviu de peste o ora cu Victor Durnea,…

- Doi soți din județul Bacau au murit, astazi, intr-un accident rutier, dupa ce mașina lor s-a izbit frontal de un microbuz. Barbatul in varsta de 67 ani si femeia in varsta de 65 de ani se indreptau spre Bacau, can, in zona localitații Miclaușeni, din județul Iași, s-a petrecut tragedia. Momentul impactului…

- Prefectul județului, Leonard Bulai, a primit astazi vizita consulului general al Consulatului General al Republicii Moldova de la Iași, Alexei Țurcan. In municipiul Bacau va funcționa, la Universitatea “Vasile Alecsandri”, o secție de votare pentru cetațenii moldoveni, pentru alegerile parlamentare…