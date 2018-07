Mihaela Buzarnescu poarta lentile de contact. Jucatoarea de tenis a avut probleme la ochi in meciul cu chinezoaica Yafan Wang, disputat vineri in sferturile de finala ale turneului BRD Bucharest Open, dar a apelat la medic și a caștigat 7-6 (4), 6-3. Mihaela Buzarnescu a mentionat ca la scorul de 3-2 pentru adversara a chemat medicul pentru ca ii iesise lentila de contact. „Am chemat medicul pentru ca imi iesise lentila de contact si nu mai puteam sa o pun la loc. Am chemat medicul ca sa vada daca nu am si altceva in ochi si sa imi dea cu o solutie dezinfectanta. Atunci mi-am schimbat si lentila…