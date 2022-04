Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu (33 de ani, 123 WTA) a postat un mesaj pe Instagram, in care vorba despre greutațile pe care un sportiv le are in timpul carierei. Jucatoarea de tenis a vorbit și despre problemele sale de sanatate, dezvaluind ca are nevoie de injecții pentru a putea intra pe teren, și a avut un mesaj…

- Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, și-a facut recent o operație la sani. Artista s-a lasat pe mana medicului pentru un implant mamar, la trei ani de cand a devenit mama. Acum, interpreta iși ține la curent fanii cu starea ei, care nu este una prea buna. „Ma doare tot corpul, deoarece eu sunt obișnuita…

- Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, și-a facut prima operație estetica la varsta de 21 de ani. Tanara artista a anunțat direct pe patul de spital cum se simte și ce intervenție și-a facut. Fiica cea mare a lui Florin Salam a devenit mama la varsta de 18 ani, iar de atunci corpul sau a suferit mai…

- Tenismena a dezvaluit astazi chinul emoțional și psihic prin care a trecut, nu doar din cauza problemelor medicale, ci și a eșecului relației amoroase cu fostul internațional de tineret, actualul mijlocaș al Chindiei Targoviște Talismanul de iubire s-a prefacut in scrum in ceea ce-i privește pe Miki…

- Romanița Iovan are 57 de ani și se afla intr-o forma de invidiat. Sportul și alimentația sanatoasa au dat rezultate, iar creatoarea de moda are o silueta impecabila. Zilele acestea, vedeta se afla in vacanța in Turcia.Romanița Iovan se afla in Antalya, Turcia, intr-un resort de lux. Creatoarea de moda…

- Sydney Carter, o antrenoare de baschet din Statele Unite, a fost ținta atacurilor pe rețelele de socializare dupa ce a aparut la un meci imbracata intr-o pereche de pantaloni mulați roz, din latex.