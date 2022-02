Stiri pe aceeasi tema

- 1. Omleta cu oua si sunca sau slanina - este una dintre cele mai consumate preparate de dimineata in occident. Cu toate ca oualele ofera vitamine si antioxidanti, combinatia cu slanina sau sunca poate face omleta greu de digerat. Dieteticianul Haley Hammer a declarat pentru Health Digest ca nu poti…

- Ușor de gatit, gustoși și preferați de cei mai mulți dintre noi, cartofii prajiți sunt nesanatoși, dar probabil nu reprezinta o noutate acest aspect. Nutriționiștii vin cu explicații clare in ceea ce privește cartofii prajiți. Cartofii prajiți congelați pot fi sanatoși daca se alege sortimentul potrivit…

- Care este secretul cartofilor pai fara pic de ulei? Poți sa mananci mai des felul tau preferat! Trebuie preparați in cațiva pași mai speciali. Ce trebuie sa le faci ca sa se gateasca perfect și sa nu se lipeasca intre ei? Rețeța de cartofi pai fara ulei: cum trebuie sa ii gatești? Cartofii prajiți sunt…

- Vechile obiceiuri culinare transmise in Romania din generație in generație ne ingrașa! Mihaela Bilic, nutriționista vedetelor, atenționeaza ca obiceiul de a pune ulei in mancare ne aduce garantat kilograme in plus. Bilic spune ca uleiul trebuie adaugat doar la salate. “Nimic nu se compara…

- Unii chefi știu acest secret care face cartofii extrem de gustoși. Care este motivul pentru care ei trebuie sa fie prajiți de doua ori? Cum le schimba procedura asta textura și aroma? Cu siguranța ii vei prepara numai in acest fel dupa ce vei incerca sa ii faci in modul acesta. Truc pentru cartofi prajiți:…

- Metoda este atat de simpla incat pe langa faptul ca rezultatul sunt cartofi prajiti veritabili, acestia sunt si mult mai gustosi decat cartofii prajiti traditionali.Mai mult decat atat, cartofii prajiti fara ulei sunt mult mai sanatosi decat cartofii prajiti in mod traditional si odata ce-i vei incerca,…

- Nutriționista vedetelor, Mihaela Bilic, vine cu sfaturi despre potențarea sistemului imunitar in prag de iarna. Bilic spune ca cea mai buna soluție pentru a ne proteja de boli este sa consumam muraturi. "Muraturile, probiotic de sezon Daca tot a venit anotimpul rece, haideți sa vorbim…