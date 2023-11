Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Mirica și Crina Dinu, amandoua in varsta de 17 ani, eleve la mate-info, au fondat The Rory Bookshelf, un club de lectura ce poarta numele lui Rory Gilmore, din serialul „Gilmore Girls”, scrie Școala 9. In septembrie, au organizat prima conferința a clubului și se intalnesc constant online cu…

- Nu știți cați copii are Nicoleta Luciu? Ei bine, vedeta a disparut din atenția publicului de ani buni. Nici in București nu mai locuiește, de cand s-a casatorit cu omul de afaceri Zsolt Csergo. Cei doi locuiesc in Miercurea Ciuc și au o mulțime de copii. Cați copii are Nicoleta Luciu Pe Nicoleta Luciu…

- Un caz extrem de ingrijorator a fost inregistrat la Galați, unde un elev in varsta de 16 ani a fost prins in liceu cu droguri asupra sa, cu intenția de a le vinde colegilor sai. Un elev de 16 ani din Galați a fost prins cu droguri in buzunar in timpul orelor de școala. Incidentul […]

- Anchetatorii din Iasi efectueaza, marti, 121 de perchezitii domiciliare in 23 de judete si in Bucuresti, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si efectuarea de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive,…

- In perioada 18 – 24 septembrie au loc noi evenimente vizuale, pe care Uniunea Artiștilor Plastici din Romania vi le propune: Luni 18 septembrie, se deschide Salonul de Toamna al Artiștilor plastici din Galați. Evenimentul va fi gazduit pana pe 8 octombrie de Galeria Nicole Mantu din orașul port la Dunare…

- Ce se invața la școala, acum 200 de ani. Demersurile facute de Gheorghe Lazar, intemeietorul invațamantului modern romanesc In 17 septembrie 2023 se implinesc 200 de ani de la moartea lui Gheorghe Lazar, considerat fondatorul invatamantului in limba romana din Tara Romaneasca. Pedagog, teolog, traducator…

- Excepție fac clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, pentru care anul scolar are o durata de doar 34 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 7 iunie 2024, iar pentru clasa a VIII-a, anul scolar are o durata de 35 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 14 iunie 2024.Pentru…

- Sapte cazuri au fost confirmate cu infectie cu virusul West Nile de la inceputul lunii iunie pana pe 17 august. Potrivit unei informari a Institutuliui National de Sanatate Publica, au fost inregistrate trei decese in urma infectiei cu virusul West Nile in judetele Satu Mare, Ilfov si Dolj."Cazurile…