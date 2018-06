Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) au crescut cu 0,8% in mai, la 1,39 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile, informeaza AGERPRES . Piata auto din Romania…

- Aproximativ 3,5 milioane de romani traiesc in strainatate, iar principalele spații de destinație sunt Italia, Spania, Germania și Marea Britanie, a declarat, vineri, Cristina Dobre, președintele Fundației Lufkin pentru Antreprenoriat și Migrație (FLAME), la conferința ”Migrația și antreprenoriatul –…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa redirectioneze fonduri de coeziune de 30 de miliarde de euro destinate tarilor din Europa Centrala si de Est spre state precum Grecia, Italia si Spania, arata documente obtinute de cotidianul Financial Times, potrivit Mediafax.Planul Comisiei Europene de…

- Provocare inedita pentru iubitorii de calatorii. Cu prilejul Zilei Europei (9 mai), CFR Calatori aduce in atentia publicului posibilitatea de a vizita cat mai multe orase din cat mai multe tari, intr-o perioada determinata de timp, la tarife avantajoase, prin oferta de calatorie Interrail Global Pass.…

- ETA s-a autodizolvat punand capat luptei armate politice din Europa. Decizia conducerii organizației separatiste basce este considerata de analiștii politici drept ”ultimul cui in sicriul violenței politice armate in Europa Occidentata”, citeaza Agerpres o analiza a AFP. Organizatia separatista basca…

- Controversatele reforme vor fi parte a proiectului de buget al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, care urmeaza sa fie prezentat in luna mai, marcand reconfigurarea semnificativa a politicilor de coeziune in valoare de 350 de miliarde de euro.Comisia Europeana vrea sa puna capat…

- Tinerii din Romania intre 18 si 24 de ani sunt cei mai increzatori in perspectiva de a avea o cariera in domenii digitale, intre 15 tari care au participat la un studiu realizat de Vodafone, peste jumatate dintre ei (53%) fiind convinsi ca vor gasi un loc de munca pe masura abilitatilor, rezultat…