Din cauza escaladarii situației migranților in Lampedusa, cancelarul Karl Nehammer a avut o discuție telefonica cu omologul sau italian Giorgia Meloni. Cancelarul federal Karl Nehammer (OVP) ia in considerare controale extraordinare la frontierele cu Italia, care este partener Schengen, din cauza migranților care ajung in Lampedusa. Intr-un interviu acordat ziarului „Kleine Zeitung”, cancelarul a raspuns la intrebarea: „Vom controla in curand și frontiera cu Italia dupa ce Lampedusa a declarat stare de urgența?” cu: „Da”. Mai mult, Nehammer vrea sa mențina veto-ul Austriei impotriva aderarii Romaniei…