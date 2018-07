Stiri pe aceeasi tema

- Scene de cosmar pe DN1, dupa ce un microbuz s a ciocnit de un parapet in Persani, judetul Brasov, scrie Romania TV. Impactul a fost atat de puternic incat unul dintre cei sase pasageri a fost proiectat in afara vehiculului. Doua persoane au fost ranite, iar una se afla in stare grava. Potrivit reprezentantilor…

- Zece persoane, printre care si opt romani, au fost ranite intr-un accident rutier grav petrecut duminica in Ungaria. Au fost implicate un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania si alt autoturism cu numere de Slovacia. Accidentul s-a petrecut in Ungaria, pe drumul national 42, intre localitatile…

- Daca ne uitam la statistici, Romania este o tara de oameni bolnavi. Sute de mii de bolnavi de cancer, bolnavi cronici, unul din patru romani are alergie, ca sa nu mai vorbim de faptul ca Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana la capitolul mortalitate infantila in randul copiilor sub 5 ani. De…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Ambasada Romaniei la Budapesta a luat masuri speciale dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat intr-un accident rutier, sapte persoane pierzandu-si viata. Autoritatile incearca identificarea victimelor si, implicit, cetatenia acestora.

- Un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat marti, langa Budapesta, intr-un accident rutier in urma caruia sapte persoane au murit, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Ministerul a activat celula de criza a MAE, arata sursa citata. ‘Ambasada Romaniei…

- Un numar de 11 cetateni straini au fost depistati cu sedere ilegala in urma unor actiuni intreprinse de politistii de imigrari suceveni, fiindu-le emise decizii de returnare. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, joi, de Biroul de presa al IPJ Suceava, noua dintre acestia au fost luati in custodie…

- London Stock Exchange Group (LSEG) a anuntat ca va deschide un centru de servicii pentru afaceri in Bucuresti, noul centru urmand sa angajeze personal din compania de servicii comune a Grupului, Business Services Ltd (BSL).