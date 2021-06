Migranți din Somalia și Egipt au încercat să intre ilegal în România Opt migranti din Egipt si Somalia au fost prinși, marti dimineata, de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moldova Veche, in timp ce incercau sa intre ilegal in tara, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile. Este vorba de opt cetateni straini, doua femei, trei barbati si trei minori. Migrantii au fost observati cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, cand ambarcatiunea a intrat in apele teritoriale romanesti, anunta un comunicat al Politiei de Frontiera Timisoara. Persoanele au fost conduse la sediul sectorului pentru cercetari, unde li s-a facut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

