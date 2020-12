Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni din Afganistan au fost depistati, duminica seara, la aproximativ 200 de metri de granita de vest a tarii de catre politistii de frontiera din sectorul Bors, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea. Potrivit unui comunicat…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit, in noaptea de luni spre marti, 41 de migranti din Siria, Irak si Palestina care incercau sa iasa ilegal din tara, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, ascunsi intr-un TIR care transporta piese pentru utilaje mecanice, potrivit Agerpres.…

- MOLDOVA VECHE – Politistii de frontiera din Moldova Veche au surprins doua familii de sirieni care incercau sa intre ilegal in tara, traversand Dunarea cu o ambarcatiune, cu sprijinul unei calauze! Totul s-a intamplat in 14 noiembrie, in jurul orei 22.00, cand politistii de frontiera au observat, cu…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Veche au depistat doua familii de sirieni care au incercat sa intre ilegal in tara, sprijinite de o calauza, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni. Sambata seara, politistii de frontiera din Caras-Severin…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Salonta – judetul Bihor au depistat, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Bihor, ascunsi intr-un camion care se indrepta spre granita cu Ungaria, patru cetateni din Afganistan și Pakistan, solicitanti de azil in Romania. In data…

- Politistii de frontiera timișeni au depistat doi cetateni din Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, pe la frontiera verde. Seara trecuta, in jurul orei 18.30, politistii de frontiera au depistat, pe direcția localitații de frontiera Comlosu Mare, județul Timiș,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac, judetul Arad, au depistat douazeci si unu de persoane, dintre care doi minori, cetateni din Turcia, Irak si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pentru a ajunge in vestul Europei. In data…