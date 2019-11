Stiri pe aceeasi tema

- Trecatorii clandestini, a caror origine nu a fost precizata, au primit ingrijiri medicale in portul Vlaardingen, in apropiere de Rotterdam, iar doi dintre ei au fost spitalizati, potrivit surselor citate. "Odata la bord, s-a dovedit ca mai multe persoane au fost descoperite intr-un container frigorific.…

- "Politia militara regala a Tarilor de Jos a descoperit 16 cetateni straini intr-un camion in IJmuiden", oras portuar situat pe coasta de vest a Olandei, a precizat aceasta intr-un comunicat. Camionul transporta piese auto intre care erau ascunsi migrantii, se adauga in comunicat. Soferul camionului,…

- Doi soferi romani au fost arestati preventiv la Calais, in Franta, dupa ce in camionul lor au fost descoperiti opt migranti.Printre migranti, care erau in usoara hipotermie, se aflau si patru copii.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit sapte persoane (cinci cetateni Vietnam si doi din Bangladesh), care au incercat sa iasa ilegal din tara ascunse intr-o autoutilitara, in cutii de carton, precum si in cabina unui automarfar.…