Stiri pe aceeasi tema

- Opt migranti, toti etiopieni, si-au pierdut viata, iar alti 12 au fost dati disparuti dupa ce traficantii care ii insoteau i-au aruncat in apa de la bordul unei ambarcatiuni in largul coastelor Djibouti, stat in Cornul Africii, care se invecineaza la nord cu Eritreea, la sud si vest cu Etiopia, iar…

- In total, 22 de scoli au fost inchise in Franța din cauza apariției cazurilor de COVID-19, a anunțat astazi ministrul francez al Educației, Jean-Michel Blanquer, transmite Agerpres. „In Franta continentala au fost inchise 12 scoli dintr-un total de peste 60.000, ceea ce reprezinta un numar mic. Adaugand…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu recunosc rezultatul alegerilor prezidentiale din Belarus din 9 august, in urma carora actualul presedinte Aleksandr Lukasenko a fost proclamat castigator, au anuntat miercuri liderii UE, reuniti intr-un summit extraordinar prin videoconferinta, transmit agentiile…

- Guvernul va adopta, in sedinta de vineri, o ordonanța de urgența pentru angajatii si angajatorii care se confrunta cu situatii de diminuare a contractelor, respectiv a cifrei de afaceri, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Pentru angajații cu…

- Instituția condusa de Doina Gradea anunța filmari „grandioase” intr-un studio – un spațiu inchis – la Cerbul de Aur, in ziua in care a fost anunțat al șaselea caz de infectare cu Covid-19 in TVR. Comunicatul nu precizeaza cum va fi asigurata siguranța participanțilo, scrie Newsweek. „Anul acesta, proiectul…

- Vaccinul experimental impotriva coronavirusului de la Universitatea Oxford este sigur și a generat un raspuns imun puternic la aproximativ 1.000 de oameni care s-au oferit voluntari pentru a ajuta la testarea acestuia, au spus cercetatorii britanici la inceputul saptamanii, crescand speranțele ca ar…

- Mai multe grupuri de turiști germani și britanici au reușit sa compromita definifiv planurile pentru redeschiderea turismului in Mallorca, nefiind descurajați nici de amenzile de sute de mii de euro pentru petreceri ilegale. Cateva videoclipuri din orașele Magaluf și El Arenal au facut turul web-ului,…

- Președintele SUA a purtat o masca in public pentru prima data in timpul unei vizite la un spital militar, dupa o scurta plimbare cu elicopterul de la Casa Alba, sambata seara, scrie The Guardian. Decizia președintelui de a purta o masca a aparut in condițiile in care infectprile au crescut la niveluri…