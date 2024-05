La mulți ani cetățeni ai Regiunii Centru, cetățeni europeni!

In fiecare an de Ziua Europei, 9 mai, sarbatorim pacea si unitatea in Europa. Dupa cel de-al doilea razboi mondial, pentru pastrarea pacii, ministrul de externe francez, Robert Schuman a propus in la 9 mai 1950, infiintarea Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului,… [citeste mai departe]